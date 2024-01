Une équipe de Baie-Comeau pour le Championnat provincial de curling

La région misera sur trois équipes masculines au Championnat provincial senior de Curling Québec, qui aura lieu du 9 au 17 mars à Baie-Comeau.

Cinq joueurs évolueront devant les leurs alors qu’ils représenteront le club hôte de la compétition. Il s’agit de Serge Lévesque, accompagné de Robert Chandler, Claude Lévesque, Carl Desbiens et Joël Michaud, tous de Baie-Comeau.

Comme porte-couleurs pour la Côte-Nord, on retrouvera deux formations de Sept-Îles, celle du skip Éric Labrie (avant-dernier sur la photo) et ses coéquipiers, Gilles LeBlanc, Jean Renaud et Danny Leclerc ainsi que celle du capitaine Stéphan Laforest et ses acolytes François Boulay, Claude Lauzier, Éric Perron et Yves Boily.