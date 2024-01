Nouvelle date pour le tournoi de hockey de rue

Le tournoi de hockey de rue l’Ami junior avait dû être reporté en raison des conditions météorologiques incertaines de début janvier. La nouvelle date est maintenant connue et il se déroulera le 17 février à la polyvalente des Baies de Baie-Comeau.

Toujours au profit de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, le tournoi se tiendra sous la présidence d’honneur de Jean-François Gauthier et d’Olivier Donais. La billetterie et les inscriptions sont encore ouvertes jusqu’au 13 février.

Feu dans la place centrale et hamburgers de brisket smoked meat et salade choux (avec François et Francis au fourneau), glissade pour les enfants, surface de hockey pour les plus petits, garderie intérieure avec jeux et bricolage, quelques petits drinks chauds et froids, selon votre convenance, voici ce qui vous attend.

Un trio de chansonniers bien connu sera présent, il s’agit des Chickens wings composés de Dominic Loiselle, Gabriel Desbiens et de Jean-Daniel Maltais. Par la suite, Claude Saint-Pierre, accompagné de ses musiciens, fera son entrée.

À noter que le tournoi de Sacré-Cœur se déroulera au même moment.