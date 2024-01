Le Triathlon de Port-Cartier prépare sa 30e édition

Le Triathlon de Port-Cartier entame une autre dizaine. Le 15 juin prochain, ce sera sa 30e édition. L’organisation est déjà au travail pour souligner cet anniversaire.

Pour célébrer le tout, le comité ramène son souper en conclusion des différentes épreuves de triathlon, de duathlon et de course à pied « pour rassembler les gens après la compétition », a-t-on fait savoir.

D’autres annonces pour souligner la 30e édition se feront dans les mois à venir, notamment au sujet de la présidence d’honneur.

Quant aux inscriptions, elles s’ouvriront en mars. Ceux et celles qui veulent se préparer peuvent avoir un aperçu des distances et des épreuves via les informations mentionnées sur le site Internet du Triathlon de Port-Cartier (onglet catégories et inscription – * infos édition 2023).

L’organisation souhaite davantage de participation au niveau du Défi Entreprise, lançant d’ailleurs l’idée aux dirigeants d’inciter leurs employés à bouger et à être au départ le 15 juin.

Par ailleurs, le comité mise sur le retour de fidèles partenaires. Il invite les autres entreprises intéressées à soutenir l’événement à communiquer avec lui, via la messagerie de sa page Facebook.