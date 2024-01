De Pessamit à Wendake en motoneige

Parcourir le plus grand trajet de motoneige au monde sur le territoire de leurs ancêtres, c’est ce que s’apprêtent à faire les 60 motoneigistes de la deuxième Expédition des Premières Nations. Du 27 janvier au 10 février, ils rouleront de Pessamit à Wendake.

L’expédition débutera à Pessamit le 27 janvier. Un arrêt est prévu au relais du lac des Cèdres à Longue-Rive ainsi qu’à Essipit. Le lendemain, le groupe de motoneigistes, composé de membres de communautés autochtones et d’allochtones, repartira vers le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Encore une fois, l’événement prône la réconciliation des peuples en hommage à la disparition de Joyce Echaquan et d’autres femmes autochtones. L’événement se veut aussi une façon de rendre hommage aux enfants des pensionnats indiens ainsi qu’aux enfants qui ont été enlevés de leur famille à la naissance et dont ils ont perdu la trace.

Ainsi, les participants iront à la rencontre de différentes communautés, entre autres à Pessamit, Essipit, Mashteuiatsh, Mistissini, Maniwaki, La Tuque et Wendake, où ils prendront part au Carnaval de Québec.

L’organisation a pu compter sur la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) comme partenaire. Les voyageurs parcourront les sentiers fédérés de motoneige pour la majorité du trajet (70 % de l’expédition) et des parcours hors-pistes inédits.

« Il va de soi que nous allons faire vivre cette expérience aux nouveaux participants avec les meilleurs guides autochtones et allochtones du Québec et planifier les meilleurs parcours et surtout sécuritaires pour cette nouvelle aventure », affirme l’organisation sur son site Web.

L’Expédition des Premières Nations promet aussi d’être plus festive pour sa deuxième édition.

« Cette fois-ci, nous désirons organiser plusieurs activités dans les communautés et municipalités qui seront visitées. Cette édition sera plus festive, plus familiale pour ainsi permettre la fraternité vers la guérison entre nos Nations », dévoile-t-on.

Ceux qui désirent conserver des souvenirs de cette expédition unique pourront le faire grâce au documentaire qui sera tourné par Kim Obamsawin de Terre Innue. « Il nous parlera de son parcours depuis l’événement tragique et un retour sur ses expériences d’Expédition Premières Nations 2023 », souligne le site de l’événement.