Des enfants ont été retrouvés sains et saufs après le vol de leur voiture

n enfant de trois ans et un enfant de 11 ans ont été retrouvés sains et saufs après le vol du véhicule de leur père avec eux à Montréal-Nord. Le porte-parole de la police de Montréal, Jean-Pierre Brabant, a déclaré que le père avait laissé la voiture en marche avec ses enfants sur la banquette arrière alors qu’il se précipitait vers une banque pour faire une course jeudi soir. Photo THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes.