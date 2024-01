La 20e édition du Boréal Loppet est sauvée

Après avoir annulé sa 20e édition la semaine dernière, le Boréal Loppet est finalement sauvé cette année. La compétition de ski de fond de Forestville pourra avoir lieu le 24 févier.

« On a reçu beaucoup de messages après avoir annoncé l’annulation de l’événement, dévoile le président Éric Maltais. En plus, on a un bel hiver avec la neige, il ne manque que le froid. »

Les organisateurs ont réussi à régler les problématiques qui menaçaient la 20e édition, notamment la gestion financière ainsi que la coordination de la sécurité.

« La sécurité est un élément crucial pour nous. Avec le service de sécurité incendie qui ne pouvait pas être présent, on ne pouvait pas tenir la compétition. On a trouvé des solutions qui nous conviennent », assure M. Maltais.

Même formule

L’événement se tiendra sous la formule habituelle. Les compétiteurs pourront s’inscrire dans des parcours de 7 km, 10 km, 12 km, 24 km, 36 km et 48 km en style classique ou libre. Pour les plus jeunes ou les débutants, il sera possible de skier sur 3,4 km ou 1,7 km.

Un souper aura lieu à la fin de la journée au restaurant le Danube bleu. Les participants repartiront avec un souvenir de cette 20e édition.

« On est content d’avoir pu sauver l’événement », soutient le président précisant que les pistes seront préparés une semaine avant la compétition.

Les commanditaires sont toujours présents et Desjardins assurera encore une fois la présentation officielle du Boréal Loppet.

Pour ce qui est de l’avenir, Éric Maltais demeure prudent. « L’avenir, on verra. Ça prend de la relève et il faut la former », déclare-t-il.