Cinq skieurs nord-côtiers qualifiés pour les Jeux du Québec 2024

La finale régionale de ski de fond afin d’accéder aux Jeux du Québec 2024 s’est déroulée au Club Norfond de Baie-Comeau.

C’est plus de 14 jeunes skieurs provenant de Portneuf-sur-Mer à Sept-Îles qui ont tenté de se faufiler en haut du classement le 21 janvier.

Dans les catégories M14 féminines et masculines, Héloïse et Raphaël Vachon du Club Rapidos de Sept-Îles sont reparti avec chacun une médaille d’or en plus d’avoir leur laissez-passer pour la 58e Finale des Jeux du Québec qui se déroulera à Sherbrooke du 1er au 9 mars 2024.

Le skieur, Jérémy Poitras du Club Bécoski de Baie-Comeau sera aussi des Jeux du Québec 2024 puisqu’il a obtenu la médaille d’argent dans la catégorie masculine M14.

Finalement, Charles Lacourse du Club Bécoski de Baie-Comeau a terminé le podium pour la finale régionale.

Chez les M16, Laurianne Chiasson de Forestville et Victor Ouellet du Club Bécoski iront aux Jeux du Québec grâce à leur médaille d’or respective.

« À noter aussi les belles performances de Samuel et Magalie Bertrand ainsi que Clovis Jean, qui ont brillé chez les M12 suivis de près par Édouard et Charles-Hugo Vachon et Vincent Lacourse », a précisé Marie-Hélène Fournier, membre du Club Bécoski.