Franquelin tiendra ses séances à 15 h

« On n’avait pas de monde le soir, donc on n’aura pas plus ou moins de monde le jour », déclare le conseiller de Franquelin, Roger Lévesque, sur le changement d’horaire des séances municipales.

Franquelin a donc modifié son horaire de séances du conseil pour les citoyens. Ce n’est plus le soir, mais bien à 15 h à la salle du centre communautaire.

Sauf que l’heure pourrait-elle nuire pour les gens qui travaillent ?

« Dans notre village, on a beaucoup de retraités et ce sont eux qui viennent le soir », explique le conseiller et maire suppléant, Roger Lévesque.

Ces citoyens peuvent alors assister aux séances l’après-midi, ajoute-t-il.

Il peut généralement y avoir trois ou quatre personnes dépendamment des rencontres, notent les conseillers.

Accommoder tout le monde

Parmi les conseillers, certains possèdent des commerces, d’autres travaillent de nuit et le maire a un nouveau travail qui ne lui donne pas les mêmes disponibilités.

« On voulait l’accommoder et essayer ça en même temps. Ça nous donne aussi des avantages », précise M. Lévesque.

Bref, le conseil de la municipalité de 287 habitants tente cette nouvelle approche pour 2024 qui semble plus avantageuse pour tous.

Règlement

Le Manic a tenté d’obtenir l’information auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) sur l’heure des séances municipales au Québec.

Le MAMH ne collige pas d’information à cet égard.

« Considérant que les lois municipales ne fournissent pas d’indications à cet effet, le conseil municipal fixe l’heure de ses séances à sa discrétion », explique par courriel Sébastien Gariépy, relationniste média du MAMH.

L’article 319 de la Loi sur les cités et villes et l’article 148 du Code municipal du Québec prévoient néanmoins que le conseil « établit, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l’heure du début de chacune », ajoute M. Gariépy.