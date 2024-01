Froid extrême sur la Côte-Nord, jusqu’à -50 °C avec le refroidissement éolien

La Direction de santé publique de la Côte-Nord avise la population qu’une vague de froid touche actuellement les municipalités de Fermont, Schefferville, les communautés autochtones de Matimekush-Lac John et de Kawawachikamach et les secteurs de Manic-3, Manic-5 et Labrieville. Des précautions sont à prévoir.

Le mercure atteindra les -38 °C jusqu’à -50 °C avec le refroidissement éolien. Cette vague de froid touchera les régions du 22 au 23 janvier.

Le froid intense représente un risque important d’engelures ou d’hypothermie. Les motoneigistes, les gens qui travaillent à l’extérieur, les personnes âgées et les amateurs d’activités hivernales sont plus vulnérables au froid. De plus, les personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires ou respiratoires risquent d’aggraver leurs symptômes en s’exposant au grand froid.

La Direction de santé publique recommande donc :

– Portez plusieurs couches de vêtements. Le vêtement que vous mettez pardessus tous les autres doit couper le vent et être imperméable.

– Couvrez-vous la tête, le nez, la bouche et le cou.

– Portez des gants et des bottes.

– Maintenez un niveau régulier d’activité, par exemple en marchant constamment.

– Limitez les efforts physiques vigoureux, comme pelleter la neige ou courir.

– Si vous devez rester à l’extérieur pour une longue période, prenez des répits dans des endroits chauds et à l’abri du vent.

– Si possible, offrez un abri temporaire à un proche ou une personne dans le besoin afin de réduire le risque de conséquence pour la santé.

Visitez le quebec.ca pour obtenir plus d’informations sur les effets du froid sur votre santé.