Le Tournoi de volleyball Orange Alouette lance sa période d’inscriptions

Les inscriptions sont lancées en vue du 43e Tournoi de volleyball Orange Alouette de Sept-Îles, de retour pour une deuxième année de suite. L’événement sportif et social avait pris une pause de trois ans dans le contexte de la pandémie. L’édition 2024 se jouera du 2 au 5 mai prochain.

Même s’il est possible de procéder jusqu’au 29 mars, l’organisation invite les équipes à s’inscrire le plus rapidement possible.

« On est à veille de plafonner », assure le président du Tournoi Orange Alouette, Jeannot Vich, quant au nombre de formations participantes.

Il y a une question de plateaux, mais aussi de matchs possibles en éliminatoires. « On ne pourra pas avoir 96 Femmes D comme l’an passé. On n’est pas capable de gérer ça », ajoute-t-il.

Les équipes de l’extérieur doivent également réserver rapidement leur hébergement pour le premier week-end de mai.

Les coûts d’inscriptions demeurent inchangés. Ils sont de 400$ pour les équipes adultes de six à huit joueurs/joueuses (50$ de plus pour 9e personne). Il est de 220$ pour celles de moins de 18 ans et pour la classe benjamine.

Les catégorises sont Compétitive A et B, ainsi que Récréative C, D et E, ainsi que benjamine, tant chez les hommes que chez les femmes. La classe Z se veut Participative.

Tous les détails et le lien pour les inscriptions sont disponibles au www.tournoi-orange.com. Le nom des groupes de musique qui animeront les soirées festives sera connu dans les prochaines semaines.