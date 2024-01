Nouveau Monde Graphite achète le gisement du Lac Guéret

L’entreprise Nouveau Monde Graphite sera désormais la seule à développer le gisement du Lac Guéret, au nord-ouest de Baie-Comeau.

Le 22 janvier, elle a conclu une convention d’achat d’actifs avec Mason Resources, qui détenait encore 49 % des actifs. Cette transaction vient consolider « la vision à long terme de la Société d’être un acteur dominant dans l’offre de matériel d’anode carboneutre pour le marché occidental ».

La convention comprend notamment 74 claims désignés sur carte couvrant 3 999,52 hectares. La clôture de la transaction devrait avoir lieu au plus tard le 31 janvier.

« Les discussions commerciales actives de Nouveau Monde Graphite avec des fabricants de batteries et de véhicules électriques, notamment Panasonic Energy Co, confirment la forte demande en graphite projetée par les analystes de matériaux de batteries », affirme l’entreprise par voie de communiqué.

Une étape importante

L’acquisition du gisement du Lac Guéret représente une étape stratégique pour Nouveau Monde Graphite. « Il nous place également dans une position unique sur le marché mondial des matériaux de batteries », affirme Arne H Frandsen, président du conseil d’administration.

« Nouveau Monde Graphite est prête à répondre à la croissance soutenue du marché avec un plan d’expansion solide maintenant assuré via le projet minier Uatnan », ajoute Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction.

Collaboration avec les Innus de Pessamit

Comme le projet minier se situe sur le Nitassinan, territoire ancestral des Innus, l’entreprise de graphite souhaite travailler en collaboration avec la Première Nation innue de Pessamit.

« Nous nous engageons à impliquer intimement la Première Nation et à collaborer activement avec la communauté et les parties prenantes de la région afin d’assurer un développement responsable et durable », souligne M. Desaulniers.

Rappelons que le projet Uatnan vise la production d’environ 500 000 tonnes de concentré de graphite par an sur une durée de vie de la mine de 24 ans. Il entrevoit la création de plus de 300 emplois ainsi que la construction d’installations opérationnelles de concentration et de raffinage pour la phase 1.

