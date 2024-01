Tournoi de hockey mineur des Escoumins : En mémoire de Mavrick, Logan et Jérôme

Les Prédateurs de la Haute-Côte-Nord ont profité du tournoi de hockey mineur des Escoumins cette fin de semaine pour rendre hommage aux trois joueurs qui ont perdu la vie en juin à Portneuf-sur-Mer. Les chandails #55, #36 et #46 ont été retirés et remis à leur famille.

Cette cérémonie hommage était planifiée depuis longtemps au sein de l’équipe de hockey, dont tous les membres ont été touchés par le décès de leurs amis Mavrick, Logan et Jérôme.

En plus de la famille et des proches, plusieurs dignitaires étaient présents pour l’hommage et la mise au jeu officielle, souligne la responsable des communications de l’Association de hockey mineur de la Haute-Côte-Nord (AHM HCN), Claudine Roussel.

Vincent Dufour, frère aîné de Mavrick et Logan, s’est chargé de la mise au jeu.

« Ce dernier remet régulièrement une partie des profits générés par son entreprise de cartes de hockey à l’AHM HCN », ajoute Mme Roussel.

En plus des chandails retirés, des banderoles commémoratives seront aussi installées dans l’aréna en mémoire de ces jeunes hockeyeurs qui laissent un grand vide au sein des Prédateurs.

La mise au jeu officielle qui a lancé le tournoi de hockey mineur des Escoumins. Photo Maxime Jodoin

Changement de lieu

La 51e édition du tournoi de hockey mineur des Escoumins a bien failli ne pas se tenir.

Avec la fermeture indéterminée du centre sportif Charles-Édouard-Boucher avant les fêtes, les organisateurs se sont tournés vers le complexe Guy-Ouellet de Forestville.

C’est donc du 19 au 21 janvier que l’Association de hockey mineur de la Haute-Côte-Nord a tenu son tournoi M13 réunissant 15 équipes de partout sur la Côte-Nord. De plus, un match exhibition de la catégorie M7 était aussi à l’horaire.

Au terme de ces deux journées de matchs, les Vikings 2 (Baie-Comeau) ont soulevé le trophée des vainqueurs dans la catégorie A.

Dans le B, c’est l’équipe Mamu-Alliance (Pessamit/Haute-Côte-Nord) qui est repartie avec les grands honneurs.