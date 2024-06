La plateforme de compostage de la Manicouagan prend forme

La collecte des matières organiques frappera d’ici la fin de l’année aux portes de la Manicouagan. Pour rendre le projet encore plus concret, les représentants de la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan (RGMRM) et les élus ont procédé à la pelletée de terre officielle.

« Ce moment-là, on l’attend depuis très longtemps. Mais, depuis que nous avons eu les autorisations du gouvernement en janvier, tout s’est emboité très rapidement, une étape après l’autre », communique la directrice générale de la RGMRM, Isabelle Giasson, souriante devant le chantier.

Les travaux ont déjà débuté il y a quelques jours et devraient se terminer à la fin septembre ou au début octobre.

« On en est dans les premières étapes du chantier. On est en train d’aller chercher les niveaux du terrain. […] Tout ça va finir avec la plateforme en asphalte, où il va y avoir par la suite un dôme où on va recevoir la matière », explique Isabelle Giasson.

« Enfin se matérialise un projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années déjà. […] On souligne aujourd’hui le début d’une nouvelle façon de gérer les matières résiduelles de la Manicouagan », déclare pour sa part le président de la RGMRM et maire de Pointe-aux-Outardes, Julien Normand.

Finalement, notons la présence du député de René-Lévesque, Yves Montigny, qui ne cache pas sa joie : « C’est spécial pour moi, car j’étais assis avec vous les maires avant, autour de la table. On l’a tellement travaillé de projet-là, avec toutes ses étapes et embûches, qu’on a finalement surmontées. »