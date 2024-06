Les traverses touchées par une grève de 10 jours

Les officiers de navigation et les officiers mécaniciens de cinq traverses du Québec, incluant celles de L’Isle-aux-Coudres, Tadoussac et Godbout, seront en grève les 21 et 22 juin prochain, ainsi qu’à huit autres dates à déterminer. Les 150 métallos de la section locale 9599 ont voté dans une proportion de 93 % en faveur d’un mandat de tenir jusqu’à 10 jours de grève.

« Nos membres gagnent environ 10 $ de l’heure de moins que les autres officiers ayant des brevets comparables. Les salaires ne sont pas compétitifs à la Société des traversiers comparativement à ce qui est offert ailleurs dans le secteur maritime », estime le Capitaine Simon Carbonneau Graton, président de l’unité de la section locale 9599.

Le président syndical ajoute que « la STQ elle-même paie deux à trois fois plus cher que ce qu’elle offre à ses propres officiers pour des employés d’agence. Si la STQ payait correctement, elle aurait assez de personnel et n’aurait pas besoin d’aller payer plus cher pour des employés d’agence. »

La section locale 9599 des Métallos a donc envoyé hier un avis de grève pour le 21 et le 22 juin prochain pour les traverses de L’Isle-aux-Coudres/Saint-Joseph-de-la-Rive, Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine, Matane/Godbout, Québec/Lévis et Sorel/Saint-Ignace-de-Loyola.

Le Syndicat a aussi transmis à l’employeur et au Tribunal administratif du travail une proposition de services essentiels. Le TAT devra déterminer le niveau de service requis afin d’assurer la santé ou la sécurité de la population.

Les mandats de grève sont évidemment un moyen de pression pour faire aboutir les négociations, considérées trop lentes par le syndicat, surtout sur l’aspect monétaire. « (Les employés) n’ont pas eu d’augmentation salariale depuis le 1er avril 2022. Le Conseil du Trésor doit donner les mandats nécessaires pour dénouer l’impasse », demande le représentant syndical des Métallos, Luc Laberge.

La négociation entre les Métallos et la STQ dure depuis 14 mois.