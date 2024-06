Le Phare de Pointe-aux-Monts désormais accessible à tous

Après un an et demi de travail, l’équipe du Phare de Pointe-des-Monts a inauguré le 12 juin son projet d’accessibilité à l’exposition du musée pour les personnes à mobilité réduite.

« Voir la finalité avec les personnes présentes et avoir des retours très positifs étaient très émouvants, très touchants », confie Christelle Renoux, coordonnatrice en muséologie, tourisme et culture au sein du Phare.

L’événement, qui a rassemblé plus d’une cinquantaine de personnes, a été un franc succès et une réelle consécration pour l’équipe du musée, les membres du conseil d’administration et l’équipe de réalisation.

« On était très content, c’était une très belle journée, tout était magnifique et les gens étaient contents. Ils ont trouvé ça limpide ce qu’on a développé et très utile et compréhensible pour donner une image du phare », raconte la coordonnatrice.

Un projet pour tous

L’accessibilité est une approche inclusive qui prend en compte les différents besoins et les conditions de vie des individus. Pour l’équipe du Phare, il était important de pouvoir accueillir tout le monde et faire vivre une expérience immersive à tout à chacun.

« Je pense qu’autant pour l’équipe du phare, la direction, et la SODEC qui est propriétaire du phare et de l’îlot au niveau patrimonial, c’est important d’avoir une certaine accessibilité du lieu bien qu’il soit classé au patrimoine. Souvent, les gens avec mobilité réduite ne pouvaient pas profiter de la même expérience que tout le monde puisqu’il manquait les six étages supplémentaires », dit-elle.

Trois changements

Avant, les personnes à mobilité réduite ne pouvaient accéder qu’au rez-de-chaussée du Phare. L’équipe responsable du projet a mis en place trois éléments de changement pour contrer cette situation.

« Le premier est destiné aux personnes ayant un handicap visuel. C’est une maquette manipulable et tactile pour qu’on puisse faire une certaine autodescription avec eux pendant qu’ils la touchent avec un guide », explique Christelle Renoux.

« Les deux autres projets sont pour ceux à mobilité réduite dans le sens large, autant les personnes qui ont le vertige que les personnes en fauteuil roulant ou avec des cannes. On a fait un film de 15 minutes qui raconte l’histoire et montre les artéfacts. Il passe à travers les thématiques et on peut voir les sept étages du phare », dévoile-t-elle.

« Le dernier élément, pour les personnes qui viennent de manière autonome avec des personnes à mobilité réduite, ils peuvent vivre une expérience alternative avec un 360 qu’ils peuvent manipuler. Il y a des pop-up à l’intérieur et ils peuvent avoir accès à des contenus audio, écrits et sonores », conclut la coordonnatrice.

Notons que ce projet a été réalisé grâce au soutien financer de la MRC de Manicouagan et d’ID Manicouagan.