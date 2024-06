Une augmentation de salaire pour les employés du Manoir de Baie-Comeau 

Les négociations ont amené à un nouveau contrat de travail pour les travailleurs de l’Hôtel Le Manoir de Baie-Comeau.

Ceux-ci ont reçu des hausses salariales totalisant 23 % sur 5 ans, dont 11 % dès maintenant. De plus, les quelque 20 métallos de la section locale 7065 des Métallos verront leur pouvoir d’achat protégé contre l’inflation.

Une bonification de l’échelle salariale a aussi été convenue afin de mieux refléter l’expérience.

« Nous sommes heureux du résultat, qui permet d’améliorer notre situation et de s’assurer qu’on reste en bonne position, même s’il y a de l’inflation. Ces hausses s’ajoutent à celles obtenues au cours des deux dernières années afin de tenir compte de l’inflation. Ça veut dire qu’au total, les salaires augmentent de 50 % d’ici 2028 », souligne le président de l’unité syndicale de la section locale 7065, Claude Gauthier.

Avancées

Le contrat comporte plusieurs autres avancées. Ainsi le temps supplémentaire sera pris en compte après 8 heures de travail dans une journée (plutôt que de façon hebdomadaire). Un jour férié additionnel a été négocié. La prime de formateur est doublée, passant de 1 $ à 2 $.

La contribution maximale de l’employeur au REER du Fonds de solidarité FTQ passe de 300 $ à 500 $. Il sera par ailleurs possible de réduire le temps de travail avant la retraite dès qu’un syndiqué a cumulé 5 ans de service plutôt que 10.

« Avec ce contrat, les syndiqués du Manoir de Baie-Comeau rejoignent et même dépassent la moyenne salariale des hôtels syndiqués de la Côte-Nord. Les patrons de l’hôtel Comfort Inn de Baie-Comeau devraient s’en inspirer et négocier de façon plus réaliste. La haute saison touristique approche à grands pas, leur entêtement à laisser s’éterniser le conflit », observe le coordonnateur régional des Métallos sur la Côte-Nord, Stéphane Néron.

Cette négociation est survenue avant même l’échéance du contrat de travail, prévue en octobre prochain.