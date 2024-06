Festival de la chanson de Tadoussac : 40 ans à faire rayonner la relève

Le Journal a eu la chance de croiser Charles Breton, l’ancien directeur général du Festival qui a mené le bateau pendant 20 ans.

Ce dernier s’est fait « donner les clés » du Festival en 1998, auquel il a ajouté sa couleur au fil des années notamment en instaurant les Chemins d’écriture, une opportunité de faire rayonner la relève.

« On avait les plus gros noms de la musique à l’époque, et on ne voulait pas lever le nez sur la relève », explique-t-il à propos de l’activité présentée sous forme de spectacle au terme de 5 journées d’écriture depuis 2003.

Le flair de l’équipe était indéniable : Lisa Leblanc, Karim Ouellet, Klô Pelgag, Lou-Adriane Cassidy, Jordane et les membres des Soeurs Boulay et des Hay Babies.. certains ont remplis les rangs de la programmation plus d’une fois.

Pour une 21e année consécutive, huit artistes émergents seront également révélés au public grâce aux Chemins d’écriture : Alphonse Bisaillon, Baptiste Ventadour, Bobo Laurent, Léïa St-Pierre, LiKouri, Plywood Joe, Rosalie Ayotte et Vanessa Borduas.

Au terme de ce séjour de création imaginé avec la complicité du musicien Xavier Lacouture, c’est ensemble qu’ils braveront la scène pour y présenter le fruit individuel et collectif de leur travail demain samedi à 10h h et 13h à la scène Desjardins.