Route 138 : collision avec un orignal près de la chute Manitou

Une collision avec un orignal a causé plus de peur que de mal à un automobiliste et ses passagers, vendredi soir, sur la route 138.

L’impact est survenu vers 22h, dans le secteur de la chute Manitou, à environ 35 km du village de Rivière-au-Tonnerre.

Aucune des personnes à bord de l’automobile n’a été blessée. La bête est morte sur le coup.

Il est particulièrement fréquent de rencontrer des cervidés sur la route à cette période-ci de l’année, même s’il est possible d’en croiser en tout temps.

Le ministère des Transports (MTQ) rappelle l’importance de respecter les limites de vitesse et d’être vigilant dans les secteurs où se trouvent des panneaux de signalisation reliés à la présence d’originaux.

Photo courtoisie

L’aube et le crépuscule sont les moments de la journée les plus propices à la présence d’orignaux tout près de la route, tout comme la nuit. Si on le soupçonne, il faut évidemment ralentir, car il s’agit d’animaux nerveux et imprévisibles qui peuvent surgir très rapidement sur la chaussée, prévient encore le MTQ.

Il est conseillé de ne jamais faire de manœuvre brusque pour tenter d’éviter un orignal au dernier moment, car un accident plus sérieux peut être provoqué.

Lorsque la collision semble imminente avec la bête, il est conseillé de ralentir et freiner progressivement.