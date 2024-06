Isaac Dufort signe avec le Hartford Wolf Pack

L’ancien capitaine du Drakkar de Baie-Comeau vient de signer un contrat d’un an standard pour les joueurs de la Ligue américaine de hockey (AHL) a annoncé aujourd’hui Ryan Martin, le directeur général adjoint des Rangers de New York et directeur général du Wolf Pack de Hartford.

Ainsi, le natif de Laval est le premier attaquant a signé un contrat de la AHL avec le Wolf Pack pour la saison 2024-25.

Le Hartford Wolf Pack est une franchise de premier plan dans la Ligue américaine de hockey depuis la création de l’équipe en 1997. Il est le principal club de développement des joueurs affilié aux New York Rangers de la LNH et joue au XL Center.

Rappelons que Isaac Dufort a amassé 46 points en 59 matchs avec le Drakkar de Baie-Comeau au cours de la saison 2023-24 ainsi que 13 points en 17 matchs éliminatoires de la LHJMQ au printemps.