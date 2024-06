Anticosti racontée aux enfants par des artistes de Charlevoix

ANTICOSTI. Une île au creux de mes mains est le nouveau projet du trio créatif composé de Patricia Aubé, Karine Locatelli et Vanessa Locatelli. Le livre à 6 mains fait la part belle à la géologie exceptionnelle de l’île qui lui donne son nom, un joyau paléontologique entré récemment dans la grande famille des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le lien entre Karine Locatelli et la fameuse perle du Saint-Laurent ne date pas d’hier. Et l’idée d’écrire un livre sur ce lieu mythique non plus. « Karine est impliquée sur l’île depuis plusieurs années et elle avait l’idée d’un livre jeunesse. Elle en parlait et un jour, elle a rencontré Jacques Lévesque, anciennement de Tourisme Charlevoix, qui a créé le lien avec l’équipe de la candidature d’Anticosti à l’UNESCO », explique Patricia Aubé.

Tout au long de leur processus de création, l’équipe de gestion pour la mise en valeur et la recherche du site du patrimoine mondial Anticosti (UNESCO), dont le directeur scientifique André Desrochers, a accompagné le trio d’autrices-illustratrices.

« C’est un livre artistique avant tout et ils nous ont choisies pour cette raison, mais le comité nous a orientées vers la paléontologie. On n’est pas des expertes des fossiles, mais on a eu des visites terrain et beaucoup d’échange pour livrer l’information juste!», renchérit Mme Aubé.

Les créatrices ont séjourné sur l’île à l’automne 2023 afin de récolter la matière première du livre dont la mission est « de susciter l’émerveillement chez les tout-petits et de bien transmettre des connaissances sur l’étude des fossiles. »

«Les deux enfants de Vanessa ont participé à la mission de découvertes et on est parti des photos qu’on a prises d’eux, des informations qui nous ont été transmises, des paysages et des richesses de l’île », explique Patricia Aubé qui s’est chargée de la rédaction du texte final.

Les dessins, en noir et blanc à l’origine, ont été partagés entre les trois. « J’ai fait les dessins des personnages, Karine les paysages et Vanessa les fossiles. Carol-Anne Pedneault a fait toute la coloration et le graphisme, un travail considérable puisque nos styles de dessins sont différents les uns des autres! »

Patricia Aubé estime que le livre est accessible à tous les enfants, mais interpellera davantage ceux d’âge scolaire.

Le lancement du livre est prévu ce vendredi 21 juin Centre d’interprétation de l’histoire, de la culture et de la paléontologie d’Anticosti à Port-Menier. Des illustrations et des cahiers à colorier seront disponibles en exclusivité à Anticosti.

Une rencontre avec les artistes et un représentant de l’équipe de gestion du projet est également proposée le jeudi 27 juin de 17 h à 19 h à la Placette Desjardins du Musée d’art contemporain de Baie[1]Saint-Paul. Le livre sera en vente notamment à l’Atelier-Galerie Locatelli au 2482 route du Fleuve aux Éboulements.

Il s’agit du 3e livre pour enfants du collectif. Les premiers faisaient honneur au territoire charlevoisien.

Photos courtoisie