Grève à la STQ : horaires de traversées modifiés pour les 21 et 22 juin

La grève des employés brevetés affiliés au syndicat des Métallos prévues les 21 et 22 juin prochain impactera les traverses de L’Isle-aux-Coudres, Tadoussac et Godbout. La Société des traversiers du Québec (STQ) modifie donc ses horaires de traversées.

Pour L’Isle-aux-Coudres — Saint-Joseph-de-la-Rive, la liaison sera assurée avec un seul navire entre 6 h et 9 h, entre 12 h et 13 h, 15 h et 19 h et 22 h et 23 h. Les traversées d’urgence seront assurées entre 6 h et 23 h. Une traversée sans passager à 9 h pour les besoins spécifiques du CLSC et de la pharmacie sera également offerte lors de cette journée.

Pour le samedi 22 juin, le service sera offert entre 7 h et 10 h, entre 12 h et 13 h, entre 15 h et 19 h et entre 22 h et 23 h. Des traversées d’urgence seront aussi assurées entre 6 h et 23 h.

Les automobilistes voulant utiliser les services entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac seront également touchés les 21 et 22 juin. De 22 h à 7 h, le service se fera à un seul navire le 21 juin, les départs s’effectueront aux deux heures de chaque rive. De 7 h à 8 h, les départs seront faits aux 30 minutes de chaque rive par un seul navire. Deux navires seront en service à départs simultanés aux 40 minutes de chaque rive de 8 h à 22 h.

Entre Matane, Baie-Comeau et Godbout, le service sera complètement interrompu le vendredi 21 juin et samedi 22 juin. La dernière traversée s’effectuera de Baie-Comeau vers Matane à 17 h 30. Le service reprendra selon l’horaire normal le 23 juin avec la traversée de 8h de Matane vers Godbout.

La grève des employés brevetés de la STQ débutera à 6 h le vendredi 21 juin pour se terminer à 6 h le dimanche 23 juin.