Un nouveau sommet pour le nombre de personnes formées par l’UQAR à Baie-Comeau

Plus d’une cinquantaine d’étudiants de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) ont terminé leur formation sur la Côte-Nord au cours des deux dernières années. Il s’agit d’un nouveau sommet depuis la création de l’antenne de l’UQAR basée au Cégep de Baie-Comeau.

Une cérémonie pour souligner la fin de leur parcours universitaire a eu lieu le 13 juin. En tout, 55 étudiants ont complété leurs études en 2023 et 2024 dans plusieurs programmes, dont le baccalauréat en sciences infirmières, le baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, le diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en administration scolaire et le certificat en trouble du spectre de l’autisme.

« L’implantation de notre antenne visait à bonifier l’offre de services universitaires dans la Manicouagan et la Haute-Côte-Nord. L’accessibilité à la formation universitaire est l’une des clés essentielles à la rétention d’une main-d’œuvre qualifiée dans la région », affirme le recteur François Deschênes.

Des places sont en outre réservées dans les différentes cohortes à l’attention des étudiants autochtones.

La médaille d’argent du programme de la Médaille académique du Gouverneur général a été remise à Caroline Riffon lors de la cérémonie. Diplômée au baccalauréat en sciences infirmières, elle a obtenu son grade de bachelière avec une moyenne cumulative de 4,3 sur 4,3. Précisons que cette distinction souligne l’excellence du dossier universitaire des diplômés au baccalauréat.

Cet automne, 11 cohortes seront en cours de cheminement à l’antenne de Baie-Comeau, notamment en sciences de la gestion et en sciences infirmières. « Le nombre d’inscriptions a augmenté de 170 % depuis l’automne 2020. Les formations que nous offrons font écho aux besoins de la région et le milieu nous appuie dans nos efforts pour les déployer », souligne M. Deschênes.

Mentionnons qu’il reste quelques places de disponibles au baccalauréat en travail social et au certificat en gestion des ressources humaines.

Une première Université d’été en patrimoine aura lieu en août sur la Côte-Nord. Cette sixième édition portera sur les migrations, les exploitations et les imaginaires ayant marqué les territoires nord-côtiers de l’estuaire et du golfe Saint-Laurent.