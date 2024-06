Une journée d’action pour la Maison Anita-Lebel

Le 1er juin, la Maison Anita-Lebel a été le théâtre d’une activité d’entretien grâce à la participation d’une équipe dynamique de 12 bénévoles, tous employés d’Alcoa – Aluminerie de Baie-Comeau, en plus d’un chèque de 3 000 $ grâce à leur programme ACTION.

Sous un ciel ensoleillé, dès 8 h du matin, les bénévoles se sont activés sur le terrain de la Maison Anita-Lebel. Tandis que certains désherbaient le coin aire de jeux, d’autres balayaient les stationnements ou s’occupaient des arbres et du gazon.

En plus de son aide physique, Alcoa a également apporté un soutien financier à la Maison Anita-Lebel. Grâce à son programme ACTION, Alcoa a remis un chèque de 3 000 $ à l’organisme. Ce programme vise à soutenir l’engagement communautaire de ses employés en offrant une contribution financière aux organismes où les employés s’impliquent bénévolement.

Suzie Levasseur, coordonnatrice de la Maison Anita-Lebel, s’est déclarée très satisfaite du déroulement de l’activité. « Nous travaillons très fort afin d’offrir un endroit chaleureux et sécuritaire aux femmes et enfants qui habitent notre organisme. L’activité d’entretien a été un succès et nous sommes très satisfaites du résultat », affirme-t-elle.

Cette mobilisation a permis d’embellir et d’entretenir les lieux pour offrir un environnement chaleureux et sécuritaire aux femmes et enfants victimes de violence conjugale postséparation.