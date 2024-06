La fermeture complète de l’aéroport de Blanc-Sablon suscite des inquiétudes

Air Liaison s’inquiète des conséquences pour la sécurité et sur l’économie locale en raison de la fermeture complète de l’aéroport de Blanc-Sablon pour des travaux de réfection.

Le ministère des Transports du Canada avait entrepris des travaux à l’été 2023 sur la surface de l’aire de trafic. La réfection de la surface des aires de manœuvre de l’aéroport de Blanc-Sablon reprendra à l’été 2024. Les travaux qui toucheront la piste et la voie de circulation auront lieu du 1er juillet au 17 août 2024, selon le plus récent calendrier de construction. La piste sera complètement fermé pendant une semaine.

Air Liaison rappelle l’importance de cet aéroport pour les gens de la Basse-Côte-Nord. Il sert pour le transport médical d’urgence, les secours en cas de catastrophe naturelle et les évacuations rapides en situation de crise. Sa fermeture complète, même pour une semaine, compromettant gravement la sécurité et le bien-être des résidents, affirme l’entreprise.

Le CISSS de la Côte-Nord a pris l’initiative de prendre en charge les frais des évacuations d’urgence par hélicoptère.

La fermeture de l’aéroport aura aussi des conséquences économiques.

« L’aéroport joue un rôle clé dans le soutien au tourisme, un secteur vital pour l’économie locale, en permettant l’arrivée de visiteurs. De plus, il est essentiel pour le transport de courrier et de marchandises, assurant la continuité des affaires locales et le maintien de services essentiels. La fermeture de cette infrastructure sans mesure d’atténuation entraverait ces activités économiques, aggravant ainsi les défis économiques pour les communautés locales », écrit Air Liaison par voie de communiqué.

L’entreprise indique qu’elle subira des pertes de revenus importantes en raison de cette situation.

Un plan d’atténuation refusé

Air Liaison affirme avoir déposé un plan d’atténuation, incluant la mise en place d’une desserte par hélicoptère, auprès du cabinet du ministre des Transports fédéral, Pablo Rodriguez. Toutefois, il n’a pas reçu le soutien financier nécessaire.

Dans les circonstances, Air Liaison demande aux autorités gouvernementales et aux décideurs à reconsidérer cette décision de fermeture sans mesure d’atténuation.

« Nous demandons instamment l’ouverture d’un dialogue constructif avec les parties prenantes afin de trouver des solutions pour garantir la sécurité et le bien-être des citoyens de la région », écrit Air Liaison.