Le Marathon Mamu approche à grands pas

Le compte à rebours est enclenché avant le départ des différentes épreuves du Marathon Mamu – Galeries Montagnaises. La 12e édition se tiendra le 30 juin prochain à Sept-Îles et Uashat.

L’heure est toujours aux inscriptions pour les différentes distances offertes à la course et à la marche. Il est possible de procéder en ligne via le www.marathonmamu.com/ ou le faire la veille de l’événement, journée de remise des dossards, de 9h à 17h, aux Galeries Montagnaises.

Les 42,2 (marathon), 21,1 (demi-marathon), 10, 5 et 1 km sont toujours à la programmation, avec en nouveauté le 15 km.

La marche de 2 km pour la Vérité et Réconciliation est de retour pour une troisième année. L’objectif est de rassembler les cultures. Les participants sont invités à former des équipes de deux, un allochtone avec un autochtone.

Il y aura également le 1 km pour les bénéficiaires du Répit Richelieu.

La zone de départ/arrivée pour les épreuves du 30 juin sera dans le stationnement arrière des Galeries Montagnaises, près du boulevard des Montagnais.

D’ailleurs, il y aura quelques entraves à la circulation sur les rues servant au parcours, notamment le boulevard des Montagnais et l’avenue Arnaud. La prudence et le respect de la signalisation seront de mise lors de l’événement.

Pour plus d’informations (heure de départ, parcours, coût…), référez-vous au site Internet.