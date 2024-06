Un commerce détruit par les flammes

Arriver sur les lieux d’un incendie et voir son commerce partir en fumée, c’est un coup dur pour Hugo Pelletier, propriétaire de Pièces d’auto Côte-Nord, qui a toutefois été touché par une énorme vague d’amour de Baie-Comeau.

« Oui, il y a du mauvais là-dedans, mais il y a beaucoup de bon », confie M. Pelletier, quelques jours après que son entreprise ait été ravagée par les flammes.

« Autant mon équipe que les clients et les fournisseurs, le support est incroyable. Les messages d’encouragement, c’est fou ! Et ça, on ne s’en rend pas compte quand on opère », poursuit-il.

Ce qui doit émaner de cette tragédie pour l’homme, c’est le positif. Ce sont ces mots d’appui qui n’ont pas cessé depuis plus d’une semaine, c’est le soutien d’une communauté au grand complet.

« Même le lundi soir, l’équipe de pompiers a été incroyable », ajoute-t-il.

Graduellement

Du temps, c’est ce dont Hugo Pelletier a besoin.

« Ce n’est pas facile. Je me donne du temps. On va y aller graduellement », avoue ce dernier.

Pour l’instant, il souhaite se concentrer à donner un service. C’est temporaire, mais il est encore « trop tôt » pour savoir quelle sera la suite.

Hugo Pelletier s’est relocalisé provisoirement dans les locaux de Lebeau Vitres d’autos Baie-Comeau, dont il est aussi le propriétaire.

« J’ai mon système informatique, ma comptabilité est repartie. J’ai tout récupéré », dit-il.

Notons que Pièces d’auto Côte-Nord compte sept employés qui pourront tous continuer à travailler.

« Personne n’a arrêté présentement, affirme M. Pelletier. À partir du lendemain, pour vrai, j’ai une super équipe, tout le monde m’a épaulé. On s’est tous soutenu. Dans mon équipe, le plus jeune, ça fait six ans qu’il est avec moi. On est une vieille équipe, on est ensemble. »

Dure soirée

Rappelons que l’incendie s’est déclenché chez Pièces d’auto Côte-Nord le lundi 10 juin peu après 17 h.

Selon l’agent aux communications de la Ville de Baie-Comeau, Pierre-Olivier Normand, il y a eu une « alerte générale » afin de dépêcher le maximum d’effectifs pour combattre l’incendie.

Pendant plusieurs heures, un périmètre de sécurité a été érigé sur le boulevard La Salle afin que les citoyens ne s’approchent pas du secteur.

Au moment d’écrire ces lignes, la cause du brasier demeure inconnue. La thèse de l’incendie criminel est toutefois écartée.