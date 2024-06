C’est parti pour le Symposium de Baie-Comeau

La plus belle période de l’année est enfin arrivée pour de nombreux artistes et d’amateurs d’art. Déjà des ventes ont été finalisées lors de la soirée d’ouverture de la 36e édition du Symposium de peinture de Baie-Comeau le 19 juin.

« Baie-Comeau, cette ville qui est imprégnée de l’essence même de la nature québécoise se transforme à chaque année en foyer pour les esprits créatifs et les passionnés d’art », lance la présidente d’honneur Diane Boilard, qui se dit choyée de participer une année de plus à cet événement.

« Vous savez, le symposium de Baie-Comeau est bien plus qu’un rassemblement artistique. C’est une célébration, de la diversité et de la beauté et de la puissance de l’expression artistique », poursuit-elle.

Rappelons que L’art et son univers est la thématique de cette année et que ce sont 36 artistes du Québec, du Canada et de l’international qui se sont donnés rendez-vous jusqu’à dimanche à Baie-Comeau.

Le partenaire présentateur de cette édition est Proaxion Côte-Nord. Le propriétaire franchisé de l’entreprise souhaite « redonner à ma communauté à la hauteur que celle-ci me donne au quotidien » en étant présent à cet événement d’envergure au Canada.

Tout au long de la fin de semaine, les gens pourront voir les artistes à l’œuvre, se procurer de nouvelles toiles uniques et encore profiter des activités pour les enfants.