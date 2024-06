Le Manoir doit finalement abattre des arbres au parc des Pionniers

Le parc des Pionniers de Baie-Comeau est dénudé de huit arbres matures de grande taille. En marge de ses travaux d’agrandissement, l’Hôtel Le Manoir n’a eu d’autres choix que de les abattre.

« Après consultation avec des firmes spécialisées, il a été confirmé qu’il est malheureusement impossible de déplacer ces arbres. C’est avec regret que nous avons pris cette décision, en collaboration avec des professionnels pour nous assurer qu’il n’existait pas d’autres alternatives », affirme l’entreprise le 20 juin sur ses réseaux sociaux.

Ainsi, les arbres situés en bordure de la zone de travaux ont été abattus à contrecœur aujourd’hui. Cependant, l’établissement hôtelier assure que cette action n’est pas sans contrepartie.

« L’Hôtel le Manoir s’engage à investir dans le développement d’un aménagement au parc des Pionniers et à planter de nouveaux arbres, afin de compenser cette perte et d’améliorer notre environnement commun », est-il écrit dans la publication.

« Nous nous engageons à ce que cet effort soit bénéfique pour notre communauté et contribue à un environnement plus vert et agréable », ajoute Le Manoir.

De son côté, Emilie Schwartz de Transition Manicouagan ne peut pas se réjouir de cette situation. Sur la page Facebook du groupe environnemental, elle indique qu’elle avait mentionné, comme de nombreuses autres personnes, que ces arbres ne pouvaient être déplacés considérant leur taille et maturité.

« C’est donc au final 8 arbres matures, qui assuraient de l’ombre au parc des Pionniers, qui assuraient un rafraichissement dans ces journées chaudes, qui ont été abattus aujourd’hui, au parc des Pionniers », laisse-t-elle tomber sur le réseau social.