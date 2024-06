Un regard sur la Manicouagan et son avenir

La Manicouagan définit bien son positionnement à l’échelle provinciale, d’autant plus qu’elle présente un potentiel de développement exceptionnel, affirme le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong.

Ce dernier s’est entretenu devant les acteurs économiques de la Manicouagan lors d’un 5 à 7 organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan le 19 juin à Baie-Comeau.

« On veut développer un secteur économique comprenant une activité industrielle et des activités commerciales importantes et innovantes, incluant la transformation des ressources. » Voici un des objectifs de l’élu qui regarde vers l’avenir en ce qui concerne le développement de son territoire.

De grands joueurs

« Pour les zones d’implantation de projets d’éoliennes de grande envergure, la Côte-Nord est identifiée comme étant une zone immense avec un potentiel incroyable », lance-t-il.

Fier du projet de parc éolien dans la Manicouagan, le préfet indique : « C’est un projet éolien de 300 MW qui va nécessiter un investissement d’environ un milliard de dollars. C’est majeur et pour réussir à aller cherche ce projet-là, on a réussi à s’entendre avec la communauté de Pessamit. On a aussi trouvé un promoteur prêt à supporter cela. »

L’obtention des blocs énergétiques pour Hy2gen enclenche les prochaines étapes de l’entreprise à s’établir dans la Manicouagan.

« C’est une bonne nouvelle. C’est un projet majeur avec des investissements qui pourraient se rendre à trois milliards de dollars pour l’ensemble de l’écosystème, lance M. Furlong. On parle aussi d’un minimum de 250 emplois directs. Il s’agit d’un écosystème complet qui implique la participation de plusieurs industriels. »

Dans sa liste des bonnes nouvelles, le préfet ne passe pas sous le silence le projet d’AquaBoreal à Baie-Trinité, qui est « un dossier majeur pour la relance de l’est de la MRC » ou encore le projet de Northern Graphite « qui a un projet d’usine de production d’anodes de batterie que le promoteur veut construire à Baie-Comeau ».

Développer et améliorer

Ce qu’il faut retenir, selon le préfet, c’est « qu’on travaille dans toutes sortes de sphères d’activités pour améliorer la qualité de vie, mais aussi la vitalité pour la région ».

« Au niveau du développement économique durable, on s’est fixé une orientation, soit de favoriser des conditions propices pour l’implantation et le maintien d’activités économiques sur le territoire et stimuler la diversification de l’économique durable », déclare l’élu.

« Notre territoire propose des avantages indéniables », exprime Marcel Furlong.

C’est pourquoi, répète-t-il, la MRC de Manicouagan met de l’effort sur ses campagnes de publicité liées à son image de marque. « On veut mettre en valeur les atouts de la région », dit-il. Des campagnes ont été ciblées autant pour les citoyens, les futurs travailleurs que pour le tourisme.