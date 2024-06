Feux de forêt | Évacuation prévue au Pénitencier de Port-Cartier

En raison des feux de forêt en cours dans le secteur de Port-Cartier, des mesures d’urgence sont en place présentement pour une possible évacuation du Pénitencier qui pourrait avoir lieu au cours des prochaines heures.

« On est présentement en mesure d’urgence, on planifie une possible évacuation », affirme le directeur général du Pénitencier Martin Foucher. « On est en train de planifier notre situation d’urgence et voir comment on va faire notre évacuation ».

Le directeur général confirme que l’évacuation pourrait se dérouler au cours des prochaines heures.

On compte présentement 230 détenus.