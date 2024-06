Grève aux traverses : les officiers se disent sous-payés

Les officiers mécaniciens et de navigation de la Société des traversiers du Québec (STQ) entament une première grève de deux jours aujourd’hui et demain. Ils considèrent être largement sous-payés par rapport aux officiers d’agences ou d’autres compagnies.



« Le Conseil du Trésor doit donner des vrais mandats aux négociateurs de la Société des traversiers, (…) il y a toujours bien des limites à laisser traîner les choses », s’indigne l’adjoint au directeur québécois des Métallos, Nicolas Lapierre.



Les quelque 150 officiers de navigation et officiers mécaniciens des traverses de L’Isle-aux-Coudres/Saint-Joseph-de-la-Rive, Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine, Matane/Godbout, Québec/Lévis ainsi que Sorel/Saint-Ignace-de-Loyola, membres de la section locale 9599 des Métallos, sont en grève depuis 6 h ce matin et jusqu’à 6 h dimanche matin.

Ils disposent aussi d’un mandat pour tenir huit autres journées de grève, à un moment qui reste à déterminer. D’autres groupes représentant des salarié.e.s non breveté.e.s prévoient aussi manifester au cours de l’été.



« Tout est au point mort, faute de mandat des négociateurs patronaux. On a des rencontres, mais il ne se passe rien. Pendant ce temps-là, nos membres se font rattraper par le coût de la vie. Les officiers de la STQ gagnent 10 $ de moins l’heure que des officiers qui font un travail comparable ailleurs au Québec », souligne le représentant syndical des Métallos pour le secteur maritime, Luc Laberge.



Selon le syndicat, des travailleurs d’agences sont payés entre deux et trois fois le salaire des officiers de la STQ pour faire le même travail, à cause des difficultés de recrutement de la société publique. « Si la STQ commençait par payer son monde correctement et les respecter, elle n’aurait pas à payer le gros prix pour des officiers d’agence à l’externe », aoute M. Laberge.



Les officiers de navigation et mécaniciens de la STQ sont sans contrat de travail depuis mars 2023 et n’ont pas eu d’augmentation de salaire depuis avril 2022. Les négociations achoppent principalement sur les salaires et le recours à la sous-traitance. Les Métallos rappellent que les négociations précédentes avaient duré une vingtaine de mois.