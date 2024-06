Feux de forêt à Port-Cartier | Les élus à la rencontre des évacués

Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis, et Alain Thibault, maire de Port-Cartier, sont allés à la rencontre de certains évacués en raison des feux de forêt.

Depuis vendredi soir, environ 1 000 résidents ont été évacués dans les secteurs du parc Dominique, du parc Brunel et des résidences situées au nord de la route 138, à Port-Cartier.

Samedi, en début d’après-midi, plusieurs faisaient la file pour accéder aux zones touchées par l’ordre d’évacuation pour aller chercher des effets personnels.

Les deux élus nord-côtiers ont pris le temps de discuter avec certains d’entre eux pour voir comment ils se portaient et expliquer les raisons derrière l’ordre d’évacuation.

« On est là pour soutenir la population. Ce n’est pas simple de devoir quitter son domicile, on en est très conscient, mais c’est une mesure qui est nécessaire pour la sécurité des gens », affirme Mme Champagne Jourdain. « Mon rôle consiste à être sur le terrain et être proche de la population et des municipalités pour relayer l’information », ajoute-t-elle.

Rappelons que lors du point de presse de samedi matin, il était encore trop tôt pour parler d’un échéancier pour que les évacués réintègrent leur domicile, ont affirmé les autorités.