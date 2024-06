Feux de forêt : « ça ne donne rien de paniquer », dit le maire de Baie-Comeau

En point de presse devant l’hôtel de ville, le maire de Baie-Comeau Michel Desbiens a rassuré la population en lien avec les feux de forêt qui ont forcé des évacuations à Port-Cartier.

« Je ne suis pas très nerveux, ça ne donne rien de paniquer. On discute avec les autorités et on le sait que tout le monde fait son travail. On est prêt à accueillir les gens et la SOPFEU travaille très fort présentement. Il ne faut pas être inquiet », commente-t-il.

L’instance municipale suit la situation de très près. « On est en discussion avec le CISSS et le ministère de la Sécurité publique toutes les heures. On apporte les ajustements au fur et à mesure que les demandes nous proviennent », explique l’élu, questionné par les médias.

Tous les services municipaux mettent l’épaule à la roue depuis hier soir. Des employés ont été déployés pour préparer le Centre Henry-Leonard à recevoir les sinistrés.

« En dedans d’une heure, tout le monde était au travail et on était commencé à monter des lits pour recevoir les gens », raconte M. Desbiens en n’oubliant pas de remercier le personnel municipal. Certains employés ont même annulé leurs vacances pour prêter main-forte.

En ce qui concerne le nombre de lits disponibles, pour l’instant, il y en a 200 qui sont prêts. « On veut en monter 150 encore rapidement. On a les lits. Il y a d’autres lits qui s’en viennent de Montréal dans les prochaines heures », précise le maire.

En plus de l’hébergement, la Ville de Baie-Comeau s’assure aussi d’offrir de la nourriture aux personnes évacuées. « Dès hier soir, on a contacté certains restaurants, certaines épiceries, même les pharmacies s’ils pouvaient ouvrir plus longtemps s’il y avait des besoins. Les gens sont peut-être partis pas de médicaments », confirme Michel Desbiens.

Prise 2

L’an dernier, une telle mobilisation avait également été nécessaire après que des résidents de Sept-Îles aient été évacués de leur résidence en raison de feux de forêt. Le centre d’hébergement n’avait pas reçu beaucoup de personnes, mais il s’agissait d’une bonne pratique, selon le premier magistrat.

« On l’a vu hier soir, ça a porté fruit. Ça été très rapide pour que tout le monde mette l’épaule à la roue », déclare-t-il.

« On est de tout cœur avec les résidents de Port-Cartier. J’ai discuté avec le maire de Port-Cartier hier soir. On lui a mentionné qu’on était prêt à recevoir les gens qui devaient être évacués et que s’il avait besoin, il pouvait m’appeler. On pouvait se virer de bord rapidement pour aider s’ils avaient d’autres besoins », conclut l’élu baie-comois.