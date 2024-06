Feux de forêt | La situation reste inchangée à Port-Cartier

Lors d’un point de presse, les autorités ont indiqué que les feux qui menacent Port-Cartier sont toujours hors de contrôle, mais qu’ils ne progressent pas vers la municipalité.

« Vendredi, on a connu de forts vents qui poussaient les incendies vers les communautés. Hier, on a connu des vents plus légers et un peu plus d’humidité ce qui fait en sorte que les incendies sont toujours actifs, mais heureusement, les incendies ne progressent pas présentement vers le sud », a affirmé Mélanie Morin, agente d’information pour la SOPFEU.

L’ordre d’évacuation est maintenu pour environ 1 000 résidents de Port-Cartier.

La SOPFEU poursuit le combat avec des avions citernes. Au total, 172 employés de la SOPFEU sont déployés pour lutter contre les feux de forêt à Port-Cartier.

Les citoyens de Port-Cartier sont invités à éviter de consommer l’eau de manière excessive. Il est toujours interdit d’allumer des feux à ciel ouvert et des feux d’artifice.

Pour toute question, les citoyens peuvent communiquer avec la ligne citoyenne au 418 766-2348.