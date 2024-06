La Randonnée Vélo-Vallée amasse 81 500 $ pour deux bonnes causes

Les 110 cyclistes inscrits à la Randonnée Vélo-Vallée n’ont pas eu peur de se mouiller le 23 juin pour récolter le plus d’argent possible au profit de La Vallée des Roseaux et de la Corporation Véloroute des Baleines. Le nombre record de participants a permis d’amasser 81 500 $.

Cette somme sera partagée entre les deux organisations à raison de 60 % pour le maintien de soins de qualité à la maison régionale de soins palliatifs et 40 % pour celle qui travaille au développement et à la promotion d’un réseau cyclable sécuritaire et attrayant sur la Côte-Nord.

La 8e édition de l’événement bénéfice s’est bien déroulé, malgré le ciel couvert et les petites averses rencontrées. Après les bons mots d’encouragement du président du CA de La Vallée des Roseaux, Dany Belzile, les cyclistes se sont rendus en autobus vers les deux points de départ de la randonnée, à Forestville et Longue-Rive.

Cinq pelotons sécurisés ont pédalé de Forestville pour 100 km et un sixième de Longue Rive pour 130 km. Tous ont terminé à la maison de soins palliatifs, où le stationnement était joyeusement transformé pour l’événement. Chapiteau, tente pour offrir des boissons et une autre pour le service de massothérapie y avaient été aménagés pour la journée.

À mi-distance, une pause-santé était prévue au Centre communautaire de Pessamit et un arrêt dîner s’est tenu au Club des aînés de Ragueneau.

« C’est toujours un moment chargé d’émotions le matin lorsque les participants reçoivent leur bracelet permettant d’associer le nom d’une personne décédée à leurs efforts de la journée. C’est un bracelet aux couleurs de La Vallée des Roseaux avec le nom de cette personne inscrit dessus », se remémore le comité organisateur de l’événement, par voie de communiqué.

Notons que la Randonnée Vélo-Vallée s’est qualifiée cette année pour la norme ÉCO Argent de la Fédération des sports cyclistes du Québec. Elle était ÉCO Bronze depuis 2022. L’utilisation de produits locaux dans son offre alimentaire et l’usage de produits lavables et/ou recyclables sont deux exemples parmi les initiatives mises en place pour s’y qualifier.

Des prix ont aussi été tirés parmi ceux qui ont participé au tirage. Claudel Gagnon a remporté le grand prix de 1 000 $ tandis que Patrick Poulin, Cindy Ross, Marc-André Boulet, Yves Côté et Chantale Poulin ont mis la main sur les 5 prix de 500 $.

Le comité organisateur tient à remercier les cyclistes participants, les bénévoles, les citoyens et entreprises de la région et d’ailleurs qui supportent de plus en plus l’événement. Soulignons qu’un nombre record de 21 participants de l’extérieur de la région y étaient.