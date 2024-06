Centrale d’équipements Circonflexe | Maliotenam comme première communauté autochtone

Des ballons, des planches à pagaie, des fatbike, des patins à roues alignées et bien plus encore pourront être empruntés gratuitement pour la communauté de Maliotenam. Elle devient la première communauté autochtone du Québec à offrir être une Centrale d’équipements Circonflexe – Prêt pour bouger.

Loisir et Sport Côte-Nord chapeaute l’enveloppe de ce programme gouvernemental pour la région. « L’objectif c’est de faire bouger les gens le plus possible et offrir des endroits où la population peut se servir gratuitement », mentionne son directeur général, Pierre LeBreux.

La Centrale d’équipements Circonflexe bénéficie de 15 000$. Les responsables des loisirs de chaque endroit déterminent leurs besoins.

La Centrale d’équipement est idéale pour essayer un nouveau sport sans investissement initial ou pour

pratiquer une activité plusieurs fois par semaine.

« Le but est d’encourager chacun à prendre soin de sa santé et de son corps. Il est important pour nous d’investir dans le bien-être et que s’engager dans une vie plus active », souligne Kenny Fontaine, directeur des loisirs pour Innu Taukuaikan Uashat mak Mani-utenam.

La location d’équipement se fera dès la fin juin dans le bâtiment à côté de la Maison des jeunes (Kaiuassiuht Uitshuau) de la rue des Montagnais à Maliotenam). La location d’équipements sportifs, d’été ou d’hiver, se fera entre 8h et 16h, avec possibilité de prolonger en soirée.

M. Fontaine aimerait pouvoir offrir le même genre de service pour la communauté de Uashat.

Une quinzaine de municipalités offrent déjà le service de Centrale d’équipements Circonflexe sur la Côte-Nord. Pour certains endroits, le prêt se fait via les bibliothèques.

La Ville de Port-Cartier pourrait s’ajouter à la liste à l’automne.

« D’ici mars 2025, il devrait y avoir une dizaine d’autres endroits. On lance l’invitation pour les aider », indique M. LeBreux.

Éventuellement, il devrait y avoir une plateforme regroupant tous les endroits offrant le service au Québec et les équipements disponibles.

La Côte-Nord aura aussi des « Box » disponibles à certains endroits, où la réservation pourra se faire autrement sans qu’il y ait quelqu’un. Elles seront notamment mises en place à Franquelin, Longue-Rive, Schefferville (en collaboration avec Matimekosh).

Via le même programme, trois ZECS de la Côte-Nord (Matimek à Sept-Îles, Forestville et d’Iberville à Longue-Rive) disposent de canot, kayak, pédalos et planches à pagaie pour la location gratuite.

Pour l’ensemble de la région, Loisir et Sport Côte-Nord s’était vu remettre une enveloppe de 400 000$ sur trois ans, entente qui se terminera en mars 2025. Aux dires de Pierre LeBreux, il a bon espoir qu’elle sera reconduite. Il reste près de 110 000$ pour les municipalités et communautés qui s’ajouteront.