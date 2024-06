Feux de forêt | ArcelorMittal doit s’adapter

En raison des feux de forêt, qui touchent la région de Port-Cartier, la minière ArcelorMittal a mis en place un plan d’opération afin d’assurer le transport du minerai de fer.

« Un plan d’opération en situation d’urgence a été mis sur pied pour faire circuler des trains de concentré de minerai entre Port-Cartier et le camp Charles, selon certaines conditions convenues avec la SOPFEU durant des périodes précises, et ce, en toute sécurité pour nos gens, la population et l’environnement », indique l’entreprise par voie de communiqué.

Des mesures de prévention ont également été déployées pour assurer la protection des employés et des installations.

La SOPFEU a établi son campement au camp Charles, situé au mille 33 du chemin de fer d’ArcelorMittal. Elle travaille à combattre les incendies avec le soutien des pompiers de la minière provenant de Port-Cartier et de Mont-Wright.

De son côté, la minière Rio Tinto IOC, à Sept-Îles, indique que les opérations ne sont pas touchées par les feux de forêt. Rappelons que des incendies se trouvent à proximité du chemin de fer QNS&L.