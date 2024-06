Caribou : Au tour des coopératives forestières de critiquer le décret fédéral

La Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF), dont fait partie Boisaco, à Sacré Coeur, s’oppose à l’imposition de mesures d’urgence visant à protéger l’habitat du caribou forestier et montagnard et invite le gouvernement fédéral à « ne pas ne mêler du dossier ».

« Tous conviennent de la nécessité de protéger le caribou forestier et montagnard. Il importe toutefois de prendre aussi en compte l’impact d’éventuelles mesures sur les pertes d’emplois et la vitalité des communautés régionales, ce qui est l’approche du gouvernement du Québec. Dans certaines municipalités comme à Sacré-Cœur, la vitalité économique s’en trouverait grandement menacée», déclare le président de la FQCF, Stéphane Gagnon. La FQCF soutient « l’approche prudente du gouvernement du Québec » . « Avant d’agir de façon unilatérale, il importe de bien mesurer les impacts et de prévoir des mesures d’atténuation », indique M. Gagnon.

Dans un autre ordre d’idée, la FQCF presse le gouvernement québécois d’aller de l’avant avec une refonte du régime forestier. « Après avoir consulté l’ensemble des acteurs du secteur, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, a en main toutes les informations dont elle a besoin pour déployer un nouveau régime qui, grâce à des investissements massifs en sylviculture, favoriserait la vitalité économique des régions, en plus de lutter efficacement contre les changements climatiques et de permettre d’aménager des zones propices à la préservation des caribous », conclut-il.