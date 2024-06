Rivière Amédée : un accès réduit le temps des travaux 

Donner un accès optimal et surtout sécuritaire ; voici les deux priorités du projet d’aménagement du site de la rampe de mise à l’eau de la rivière Amédée de Baie-Comeau.

Les travaux doivent débuter la semaine prochaine et se terminer d’ici la fin du mois. « On ne peut par contre pas s’avancer pour une date précise. Mais, les travaux majeurs seront terminés d’ici un mois et le site serait complété vers la fin d’août ou septembre », explique Stéphanie Harel, agente de développement plein air pour la Ville de Baie-Comeau.

L’agent aux communications de Baie-Comeau, Pierre-Olivier Normand, prévient la population que le temps des travaux, l’accès d’une partie de la descente sera limité.

« Il faut voir ça comme un mal nécessaire. Le but est de préparer le chantier et de le faire consciencieusement pour que les gens aient accès à quelque chose de sécuritaire et durable », dit-il.

Les travaux seront faits par l’entreprise baie-comoise Colima. Photo Karianne Nepton-Philippe

Deux phases

Il s’agit d’un projet en deux phases. La première se situe au niveau de la rampe de mise à l’eau.

Le projet inclut l’aménagement d’un quai flottant sur blocs pour la mise à l’eau ainsi que la création d’une station de gonflage pour les planches à pagaies sur du gazon synthétique, une pergola, des stations de déchets, des bancs, un support à vélos et de l’aménagement paysager.

Pour cela, la Ville a reçu une aide financière de 100 000 $ du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) et près de 20 000 $ du Fonds Alcoa pour les collectivités durables. « Ça nous a permis d’aller un peu plus loin dans l’aménagement. On a consulté la population pour savoir quel serait leur site de mise à l’eau idéal », explique Mme Harel.

Pour la deuxième phase du projet, qui entre dans le même budget, il faut se rendre près du pont de la rivière Amédée où la Ville procédera à la réfection d’une clôture qui sera mieux adaptée au site en plus de répondre à tous les besoins.

« On voulait améliorer le site de la passerelle Amédée qui est un point névralgique de plein air », note-t-elle.

« Le projet s’est fait en concertation avec plusieurs acteurs du milieu, ajoute-t-elle. On a consulté le ministère de l’Environnement pour respecter les normes environnementales. On a aussi consulté tous nos services à Baie-Comeau. »