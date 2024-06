Mission accomplie pour les 10 ans de MAVIE

Le projet MAVIE (Mouvement pour l’Accomplissement, la Valorisation, l’Intégration sociale et l’Émancipation des personnes handicapées) annonce fièrement une mission accomplie pour ses célébrations de la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui ont eu lieu du 1er au 8 juin.

Cette année marquait une étape importante, car MAVIE fêtait ses 10 ans de services offerts aux familles. Pour marquer cet anniversaire, plusieurs événements ont été organisés, attirant une large participation et générant un grand enthousiasme.

Parmi les moments forts, on compte une journée tatouage, un spectacle-bénéfice, une course cycliste de 100 kilomètres et un tournoi de volleyball. En plus de ces activités, des olympiades funky et une journée verte ont été organisées.

Ces activités ont permis de récolter plus de 13 000 $, un montant significatif qui contribuera à financer les projets futurs de l’organisation. La randonnée cycliste de 100 kilomètres a clôturé cette semaine riche en émotions. L’engouement des cyclistes, des donateurs et des commanditaires a surpassé les attentes, transformant cet événement unique en un succès retentissant.

Fort de cet accueil chaleureux, MAVIE a déjà annoncé le retour de cet événement l’année prochaine.

Deux dates sont à marquer dès maintenant dans vos calendriers pour 2025 : la journée flash tattoo avec tatouage nordique, prévue pour le dimanche 1er juin, et la deuxième édition du 100 kilomètres à vélo pour MAVIE, qui aura lieu le 7 juin.