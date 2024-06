Un passionné de compétition de chiens rapporteurs

À 65 ans, Claude Langlois est un habitant de Pointe-aux-Outardes connu pour sa passion pour les compétitions de chiens rapporteurs et la chasse aux canards. Le week-end dernier, lors de la compétition à Laterrière, Claude et son fidèle labrador Louna ont remporté deux rubans.

Claude Langlois ne se contente pas d’une simple participation aux compétitions de chiens rapporteurs, il y vit sa passion chaque saison. Avec 30 ans d’expérience dans ces compétitions et 40 ans de chasse aux canards, il possède une grande expertise.

« Le chien rapporteur, c’est comme une simulation de chasse aux canards, explique-t-il avec enthousiasme. Il y a trois catégories : junior, senior et master. Comme moi dans le senior, il y a deux oiseaux et des personnes cachées avec des canards morts qui call “coin coin coin” et il y en a un qui tombe. Un autre “coin coin coin”, et il y en a un autre qui tombe. Après ça, il y a un juge et quand il dit “dog”, tu envoies ton chien chercher l’oiseau puis le deuxième et il te les rapporte. »

Pour pouvoir exceller lors de ces compétitions, Claude et Louna doivent se préparer et suivre un entraînement au cours de l’année.

« On s’entraîne en trouvant un terrain quelque part et après, tu peux te trouver un coin d’eau. Nous, on va sur les terrains en arrière de Pointe-aux-Outardes. On a accès facilement là, donc on peut s’y rendre pour faire les entraînements à l’eau », ajoute-t-il.

Pour M. Langlois, ce sport n’est pas seulement une question de victoire, mais c’est une véritable passion, le vrai prix est le plaisir de participer et de partager ces moments avec d’autres passionnés.

« C’est une grande famille, et quand tu es tout l’hiver sans te voir, quand les épreuves recommencent, tu es tout content de te revoir et ça dure jusqu’au mois de septembre », confie-t-il avec passion.

Ainsi, Claude Langlois se prépare déjà pour les compétitions de juillet, espérant ajouter deux rubans supplémentaires à sa collection.

« En juillet, il y a deux nouvelles compétitions et je vais essayer d’y aller. Pour finir ma classe, il faut quatre rubans et j’en ai déjà deux. Il faudrait que j’aille en chercher deux autres. Mais ce n’est pas une obligation, c’est un plaisir, c’est une passion et il n’y a pas de prix pour ça », conclut-il.