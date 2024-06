Beaucoup de spectacles pour commencer la 24e édition du Bike Show

La météo est clémente en ce samedi à Chute-aux-Outardes pour une journée qui s’annonce remplie au populaire Bike Show.

C’est le 27 juin au soir que s’est amorcée la 24e édition avec un spectacle de Michael Charette. Vendredi soir, les amateurs de rock ont été gâté avec des groupes hommages à Scorpions, Iron Maiden et Rammstein.

Les passionnés de moto et de boucane en auront plein la vue avec le rodéo mécanique aujourd’hui. La soirée se terminera avec un hommage à Offenbach, le chanteur Jonas Tomalty et le groupe DEF STORY qui fera les plus grand succès de Def Leppard.