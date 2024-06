Hirondelle : un environnement, quatre visions

Après avoir vécu une expérience totalement unique dans le nichoir Hirondelle du Parc nature de Pointe-aux-Outardes, quatre artistes offrent au public de poser un regard complet sur l’expérience de résidence artistique immersive qu’elles y ont vécu.

La connexion et l’immensité sont des mots utilisés par Josianne Lockquell, Sandy Cunningham, Maud Besson et Emmanuelle Gendron pour décrire l’exposition qu’elles présentent à l’Alternative de Baie-Comeau.

C’est en plein hiver que les quatre femmes ont solidifié leur collectif BRUMES alors qu’elles ont passé 15 jours à créer dans une immersion complète de l’environnement nord-côtier.

« En fait, BRUMES est né officiellement sur la Côte-Nord. On a aussi travaillé sur le nom de notre collectif dans les nichoirs au Parc nature. Il y a vraiment quelque chose dans la nidification de notre collectif, la Côte-Nord est importante là-dedans », raconte Sandy Cunningham.

« Ce qui est beau de revenir ici, c’est de réaliser que c’était la première fois qu’on était les quatre ensemble pour nos résidences. Dans nos autres résidences, on n’était pas toujours toutes ensemble. Ça vient vraiment sceller le collectif BRUMES », ajoute Emmanuelle Gendron.

En plus des toiles présentées à l’Alternative, une création sur bois gardera sa place bien au chaud dans le nichoir l’Hirondelle du Parc Nature. Photo Karianne Nepton-Philippe

Différents regards

Entre les murs de la grande salle de l’Alternative, il y a beaucoup à absorber. Les quatre artistes ont chacune un style bien distinct, mais se complémentent d’une œuvre à l’autre. Cette exposition met en scène la découverte des différents milieux de cette partie du littoral.

« Les quatre ensemble, on se donne des défis, on s’inspire mutuellement. On pousse à un niveau supérieur nos créations », remarque Josianne Lockquell.

Pour Maud Besson, c’est « un accomplissement ». « J’aime voir tout ce qu’on a créé au même endroit. Les œuvres se répondent, elles se parlent », lance-t-elle.

« On revit un peu toutes les magnifiques étapes de notre résidence », poursuit-elle. « Il y a plusieurs mois qui se sont écoulés depuis la résidence. Il y a eu aussi la postproduction. Mais aujourd’hui, de voir le résultat dans un bel endroit comme ça, c’est une exposition extraordinaire. On a certainement une fierté. On est éblouies nous-mêmes de ça », répond Josianne Lockquell.

Les gens se sont déplacés lors du vernissage de l’Exposition le 27 juin à l’Alternative à Baie-Comeau. Photo courtoisie

Caractère unique

La résidence des quatre artistes à Pointe-aux-Outardes et la création qui en a émané aura clairement redonné un souffle aux prochains projets du collectif.

« On est quatre femmes artistes et amies ensemble, c’est quelque chose de grand et beau, confie Emmanuelle Gendron. Chacune des résidences n’est pas une finalité en soi, c’est un moment de recherche et d’introspection. »

« Chaque année, on en veut une », s’exclame pour sa part Sandy Cunningham.