2 000 livres cherchent preneurs à Baie-Comeau

Jean-Émile Valois collecte des livres depuis plus de 30 ans, non pas pour sa collection personnelle, mais pour les redonner aux populations de pays plus démunis. Aujourd’hui, il ne peut plus le faire, mais il ne veut surtout pas garnir le recyclage de ses 2 000 livres restants.

« L’écocentre me prête un entrepôt depuis plusieurs années, mais je dois le vider d’ici les prochains jours », a expliqué le bénévole de longue date lors de son entrevue avec Le Manic la semaine dernière.

Alors qu’il se désole de la situation, M. Valois fait des pieds et des mains pour ne jeter pas ses palettes de bouquins. « Les organismes n’en veulent pas, ils sont déjà bien fournis en livres et mon projet avec la Maison ABC Côte-Nord n’a pas fonctionné », raconte-t-il.

Loin de se décourager aussi facilement, Jean-Émile Valois se tourne maintenant vers une autre solution : une vente de livres au centre commercial. À partir de ce jeudi 4 juillet, il sera installé au Centre d’achat Laflèche, près du restaurant Le petit goûter, avec des tables pleines de romans.

« Les gens pourront donner comme il veut pour chaque livre. Il y en a pour tous les goûts », ajoute M. Valois qui espère se départir du plus grand nombre de livres possible lors de ces journées de vente.

L’argent amassé servira à payer les frais pour le déplacement des bouquins au centre commercial. « Je devrai louer un cube pour apporter tout ça », fait savoir le principal intéressé qui a commencé l’envoi de livres dans les pays pauvres alors qu’il œuvrait à la polyvalente des Baies.

Rappelons que les romans récoltés par M. Valois étaient acheminés dans plusieurs pays en voie de développement grâce à la Fondation des Parlementaires québécois. Mais aujourd’hui, il est beaucoup plus compliqué d’envoyer autant de livres ailleurs dans le monde.