Une nouvelle aventure commence

Après plus de 15 ans d’engagement dévoué au Centre des arts de Baie-Comeau, dont sept années en tant que directrice générale et artistique, Marielle-Dominique Jobin tourne une nouvelle page de sa carrière en devenant la directrice générale d’Embargo Spectacles. Retour sur son parcours et ses nombreux projets à venir.

Marielle-Dominique Jobin a entamé sa route au Centre des arts de Baie-Comeau en tant qu’agente aux communications, avant d’évoluer vers un poste d’agente au développement et de combiner les deux rôles sous la direction de Louis Morin.

En retraçant son parcours, elle se dit comblée par les expériences vécues et les rencontres effectuées. « J’ai vécu des expériences extraordinaires et rencontré des gens fantastiques. Ça a été beaucoup de travail, mais beaucoup de passion. J’ai développé de belles amitiés, car on est tous très passionnés, dévoués et dédiés dans le monde de la diffusion de spectacles. »

Marielle-Dominique a passé près de 16 ans dans les rangs du Centre des arts. À l’heure des bilans, elle se dit fière d’avoir été là pour la moitié de vie de l’organisation. « La salle de spectacles est là depuis 32 ans en novembre, ça aurait fait 16 ans pour moi. C’est une belle portion de ma vie professionnelle, mais aussi personnelle. »

Ses sept années en tant que directrice générale et artistique ont été marquées par de nombreux défis et succès. « Le 21 juin, ça faisait 7 ans et je me rappelle du sentiment de vertige, car c’était de grosses chaussures à chausser que j’avais de Lise Arsenault et Louis Morin. Je savais que ça ne serait pas un long fleuve tranquille, mais un méchant beau défi. C’était deux jobs diamétralement opposés, direction générale et direction artistique, mais mixées ensemble, ça fait un beau mélange », se souvient-elle.

Une nouvelle étape

La pandémie a été un élément marquant, poussant Marielle-Dominique à chercher un vent nouveau. Une opportunité chez Embargo Spectacles, une entreprise dirigée par Simon Philibert, s’est présentée.

« Je connais Simon Philibert depuis des années et, par la force des choses, son entreprise. Il voulait créer sa division spectacles et vraiment pousser plus loin ses projets. Ils sont intéressants, motivants et il m’a approché pour ça. C’est un nouvel emploi donc il y a une part de mystère, c’est un saut dans le vide qui fait quand même un peu peur, et j’ai décidé de l’essayer et de prendre un risque », déclare-t-elle.

Marielle-Dominique se prépare à aborder cette nouvelle aventure avec enthousiasme en passant de l’autre côté de la chaîne. « On va créer et produire les spectacles qu’on veut diffuser au Québec. Avant, j’étais dans la diffusion et maintenant c’est moi qui vais avoir affaire aux diffuseurs pour proposer nos spectacles. J’ai l’avantage d’avoir les contacts, mais surtout, je sais comment approcher les diffuseurs et quelle est la réalité de part et d’autre. »

Elle ajoute que « ça va vraiment être dans la création, contrairement à la production. Donc ça laisse vraiment la porte ouverte à un monde de possibilités et ça, c’est très enivrant. »

Des projets exaltants

Chez Embargo Spectacles, Mme Jobin voit une multitude de projets motivants à court, moyen et long terme. « Il y a quelque chose de très challengeant et exaltant de pouvoir contribuer avec ma vision dans le développement de l’entreprise. Embargo vient d’acquérir Sonorisation Trans Musical donc c’est une nouvelle étape dans l’histoire de l’entreprise et j’arrive en plein développement de l’entreprise et c’est le fun parce que toutes les opportunités sont ouvertes. »

Cette transition est symbolique pour celle qui marque un nouveau jalon de sa vie à l’aube de ses 40 ans. « J’aborde ça avec beaucoup d’excitation, c’est une nouvelle étape de ma vie et ça amène beaucoup de changement. J’aime ça le changement dans la vie et c’est de l’enthousiasme plus que du stress. J’ai hâte de voir jusqu’où on peut aller et je pense que je vais être servie. »

Par le passé, Marielle-Dominique a collaboré avec Embargo pour créer et produire les spectacles anniversaires du Centre des arts. « On avait collaboré très étroitement ensemble, alors je sais ce qu’ils sont capables de faire. Ce sont des moments importants dans l’histoire de la salle, donc c’est le genre de show qu’on peut refaire et développer. »

Un regard en arrière avec gratitude

En regardant en arrière, Marielle-Dominique exprime une grande gratitude pour son temps au Centre des arts. « J’ai travaillé extrêmement fort pour me rendre là où je me suis rendue en ayant eu la direction à 32 ans. Je suis fière de moi, je suis fière de ce que j’ai accompli et je suis fière de mon évolution. Il y a quelque chose de très émotif là dedans car je suis très attachée au Centre des Arts, j’y ai grandi, c’est comme la maison. Mais je trouve ça sain qu’une organisation change de direction artistique et ne pas rester sur un siège plus longtemps qu’il ne le devrait afin d’amener un nouveau souffle. »

Pour conclure, elle remercie les spectateurs fidèles de Baie-Comeau qui l’ont soutenu et accompagné durant toutes ces années. « Je suis vraiment reconnaissante des spectateurs car c’est eux qui nous font vivre. J’ai toujours garder à l’esprit ce que voulait voir les gens et qu’est ce qui leur ferait plaisir de découvrir. J’ai toujours senti que les spectateur étaient derrière moi et qu’une relation de confiance se développait. C’était ça le but et qu’ils aient été au rendez-vous, c’était la paie ultime. »

Avec une carrière déjà bien remplie et une nouvelle aventure passionnante qui l’attend, Marielle-Dominique Jobin continue d’inspirer par son dévouement et sa passion pour les arts.