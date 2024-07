Des familles soutenantes recherchées

La Maison des familles de Baie-Comeau s’active actuellement à redonner vie à son programme Famille-Soutien. Ce programme unique vise à jumeler deux familles dans un esprit de bienveillance et sans jugement.

L’objectif est de briser l’isolement, renforcer la confiance parentale et tisser des liens durables au sein de la communauté. Depuis quelques années, le programme a prouvé son efficacité. Toutefois, le recrutement des familles participantes devient de plus en plus ardu.

« C’est difficile en ce moment de rejoindre la clientèle en ce sens. Thi-Léa et moi travaillons en ce moment à la refonte du système et de nos modes de recrutement. On veut revitaliser ça avant l’automne prochain », explique Sophie Miller, intervenante de proximité à la Maison des familles.

Le programme Famille-Soutien était autrefois très populaire. « On aimerait le repromouvoir », ajoute Mme Miller.

Le programme jumelle des familles pour partager des moments ensemble, favorisant l’engagement parental et la création d’un réseau social, particulièrement essentiel dans une société de plus en plus individualiste.

La Maison des familles souhaite toucher un large public dans la région de Manicouagan, en particulier les nouveaux arrivants et les familles en situation de précarité sociale ou économique.

« Dernièrement, on a eu une demande d’une maman qui voulait se trouver des amis, une famille qui pouvait l’accueillir, faire des activités avec elle, l’inviter à souper, etc. Ça rentre vraiment dans le cadre du programme, créer des liens et faire des choses ensemble », raconte Thi-Léa Vo, également intervenante de proximité à la Maison des familles.

Pour que le programme soit un succès, il est crucial de recruter des familles qui vivent moins de difficultés et qui sont prêtes à s’engager. « On vise des familles qui ont des difficultés pour les jumeler avec des familles qui ont moins de difficultés, qui ont du temps et qui sont prêtes à s’engager », souligne Sophie Miller.

Cependant, ces familles soutenantes sont souvent plus difficiles à atteindre. L’organisme lance donc un appel à toutes les familles qui ont du temps et l’envie de soutenir celles en difficulté.