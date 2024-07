Les Aquanautes de Baie-Comeau terminent la saison en beauté

Les nageurs du Club de natation Les Aquanautes de Baie-Comeau se sont surpassés pour la fin de la saison. Ils ont enfilé trois compétitions en deux semaines lors desquelles ils ont fièrement représenté la région.

Les 22 et 23 juin, neuf nageurs baie-comois ont pris part à la Coupe des régions qui se tenait à Rimouski et ont rapporté un total de 20 médailles.

Edouard Levesque s’est illustré en enfilant trois fois l’or à son cou (50, 100 et 200 brasse) en plus de l’argent au 200Qni. Son comparse Jacob Lessard a aussi bien performé récoltant trois médailles d’argent au 50 100, 200 papillon.

Chez les filles, Mellyann Couillard s’est imposée en montant deux fois sur la première marche du podium (100 et 200 brasse) ainsi qu’une fois sur la deuxième marche au 50 brasse. Éliane Pigeon n’est pas en reste, elle qui a terminé avec trois médailles d’argent au 50, 100 et 200 brasse.

Noémie Racine (2 médailles de bronze), Léa Lamontagne (2 médailles de bronze), Delphine Pineault (1 médaille de bronze), Alexia Bellemare (1 médaille d’argent et 1 médaille de bronze) ne sont pas revenues non plus les mains vides. De son côté, Sofia Lamontagne, qui en était à sa première participation provinciale, s’est classée en 12e position pour le 50 papillon.

Coupe Québec

Deux membres du Club Les Aquanautes ont affronté les meilleurs nageurs du Québec du 25 au 29 juin au parc Jean-Drapeau à Montréal. Il s’agit de Jacob Lessard et Édouard Lévesque, qui s’étaient qualifiés pour ce championnat pour la première fois.

Jacob a participé aux nages 50 et 100 papillon ainsi qu’au 50 libre. « Il en a profité pour améliorer sa performance personnelle aux 100 papillon et a terminé en 28e position au classement. Sa meilleure performance du classement final est une 19e position au 50 papillon », dévoile Cathy Hamel, responsable des communications du Club.

Quant à Édouard, il en a surpris plus d’un en se classant à deux reprises aux finales en soirée. Lors du 50 brasse, en plus d’améliorer sa performance, il a participé à la finale pour terminer à la 7e place du classement final.

Il a réussi à se classer comme finaliste une seconde fois au 100 brasse. Il a pu améliorer son classement d’une position pour se glisser au 9e rang. Finalement, au 200 brasse, il a amélioré son temps de 2,01 secondes ce qui l’a porté en 14e position.

« Les deux jeunes athlètes des Aquanautes se sont distingués tout au long de la saison par une très bonne éthique de travail, une excellente assiduité ainsi qu’une persévérance remarquable, ce qui a contribué à réaliser les standards requis pour cette compétition d’envergure », témoigne Mme Hamel.

Édouard Lévesque et Jacob Lessard ont compétitionné contre les meilleurs nageurs du Québec. Photo courtoisie

Dernière compétition

Pour finir, une nageuse des Aquanautes a participé à une compétition en eau libre au parc Jean-Drapeau à Montréal le 30 juin. L’athlète de 15 ans Delphine Pineault a brillamment nagé 5 kilomètres dans un parcours balisé pour une durée de 1 h 26 minutes. Elle en était à sa première expérience en eau libre.

« La participation à cette compétition servait aussi à obtenir le premier critère requis afin d’être éligible à envoyer des jeunes de la Côte-Nord dans cette discipline aux Jeux du Québec en 2025 », explique la porte-parole des Aquanautes.