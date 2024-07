Une Baie-Comoise aux Jeux olympiques de Paris

Laurence Côté participera officiellement aux Jeux olympiques de Paris 2024 en tant que coordonnatrice de l’équipe nationale d’Aviron Canada.

« En 2021, après des essais olympiques et une année remplie de défis, j’ai décidé de prendre du recul par rapport à la course. Je cours toujours et m’amuse encore à me prétendre une athlète, mais la compétition de haut niveau, c’est fini pour le moment. Depuis, j’ai la chance de travailler avec l’équipe exceptionnelle d’Aviron Canada », inscrit-elle sur sa page Facebook.

La Baie-Comoise d’origine a déménagé il y a quelques années en Colombie-Britannique pour poursuivre son rêve olympique. Laurence Côté indique avoir toujours senti un soutien incroyable de la communauté de Baie-Comeau dans chaque étape de son parcours.