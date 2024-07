1,3 M$ pour la piste d’athlétisme de Baie-Comeau

Le Cégep de Baie-Comeau a obtenu une aide financière de 1 318 049 $ pour l’ajout d’un revêtement synthétique pour l’anneau de course de la piste d’athlétisme par le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air.

Il fait partie des 10 récipiendaires dont les projets ont été soutenus sur la Côte-Nord. Un total de 23,6 M$ est octroyé par le programme du ministère du Sport, du Loisir et du Plein air dans la région.

Dans la Manicouagan, deux autres initiatives ont reçu un soutien financier, soit le Club de ski Norfond pour la réfection km 4-5 piste #1 (6 070 $) et la Société des Amis des Monts Groulx pour la mise à niveau du sentier Harfang Nord (200 000 $).

« Les municipalités ont grandement besoin d’être soutenues pour maintenir une offre de service sportive et récréative diversifiée afin de répondre aux besoins des citoyens. Il s’agit d’une première enveloppe qui couvre un premier appel à projets, ce qui démontre l’engagement du gouvernement à soutenir de tels projets, maintenant et pour le futur », commente le député de René-Lévesque, Yves Montigny.

Le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air comprend deux volets distincts. Le premier vise la rénovation, la mise aux normes, la construction ou l’aménagement d’infrastructures destinées à promouvoir l’activité physique et le second vise spécifiquement l’aménagement et la modernisation des infrastructures de plein air.

Sur la Côte-Nord, six projets ont été retenus dans le cadre du volet 1, alors que quatre sont financés par le second volet.

Les investissements se déclinent ainsi :

Volet 1

Demandeur Projet Aide financière Ville de Sept-Îles Remplacement de l’aréna Conrad-Parent 20 000 000 $ Ville de Fermont Réfection des plateaux sportifs extérieurs 1 036 400 $ Municipalité de Natashquan Aménagement d’un parc intergénérationnel dans le secteur touristique des Galets 84 525 $ Cégep de Baie-Comeau Ajout d’un revêtement synthétique pour l’anneau de course de la piste d’athlétisme 1 318 049 $ Municipalité de Les Bergeronnes Revitalisation du parc Les Petits Sourires 298 216 $ Ville de Forestville Rénovation de complexe Guy-Ouellet 406 204 $

Volet 2

Demandeur Projet Aide financière Conseil des Innus d’Unamen Shipu Sentier de randonnée pédestre d’Unamen Shipu 200 000 $ Association de chasse et pêche de Forestville Sentier pédestres de la Zec Forestville 35 073 $ Club de ski Norfond Réfection km 4-5 piste #1 (Boulevard Louis-Drouin) 6 070 $ Société des Amis des Monts Groulx Mise à niveau du sentier Harfang Nord 200 000 $

« Les investissements que nous réalisons dans les infrastructures récréatives, sportives et de plein air démontrent notre engagement à améliorer la santé physique et mentale de la population. Ils contribuent fortement à dynamiser nos régions et à renforcer le tissu social de nos communautés », divulgue la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest.

« Ces espaces occupent une place centrale dans nos collectivités et permettent aux gens de tout âge et provenant de tous les milieux de se rassembler, de pratiquer des activités physiques, de se divertir et de profiter du terrain de jeu exceptionnel que nous offre notre magnifique territoire », conclut-elle.