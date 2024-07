La cantine Méli-Mélo amasse à nouveau des dons pour le retour en classe

Jessica Boulay Bourque, propriétaire de la cantine Méli-Mélo de Baie-Comeau, revient en force avec son projet d’aider des familles dans le besoin pour les fournitures scolaires. Elle se prend à l’avance cette année pour amasser des dons pour le retour en classe.

« Nous sommes déjà à la fin du mois de juin. Il est maintenant le temps pour une deuxième année consécutive de redonner au suivant. Les situations financières ne se sont pas améliorées et l’école recommence fin août », écrit la généreuse femme d’affaires sur ses réseaux sociaux.

Pour cette deuxième édition, Mme Boulay Bourque commence les démarches plus tôt. L’an passé, elle ne s’attendait pas à remettre 40 sacs d’école remplis d’effets scolaires.

« Cette année, les bénéficiaires auront toujours droit à une liste scolaire complètement payée, mais nous rajoutons des inscriptions au sport. Les enfants doivent bouger », dévoile-t-elle.

L’entrepreneure demande donc l’aide des autres entreprises de la région et de ses clients. Un souper bénéfice au Club de golf de Baie-Comeau sera également organisé au mois d’août afin d’amasser le plus d’argent possible.

Jessica Boulay Bourque recommence aussi la vente de divers produits à la cantine, tels que des tartelettes et du pain au banane, dont les profits servent à se procurer des fournitures scolaires.

En 2023, alors qu’elle souhaitait soutenir trois familles démunies, la propriétaire a finalement réussi à offrir 40 sacs à dos et 40 paires de chaussures afin de répondre à la demande. « C’était impossible pour moi de choisir », avait-elle déclaré au journal Le Manic.

À lire aussi :